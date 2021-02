Dúas persoas feridas nunha colisión en Carballo

Dúas persoas resultaron feridas esta tarde nun accidente de tráfico que tivo lugar na estrada AC-552, á altura de Bértoa, en Carballo. Foi unha colisión por alcance, na que se viron implicados un turismo e unha furgoneta.

Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Carballo, Policía Local, Garda Civil, axentes de Tráfico e ambulancias do 061. A condutora da furgoneta atopábase no interior, aínda que non estaba atrapada, e os bombeiros colaboraron cos sanitarios para evacuala. Posteriormente, encargáronse tamén de limpar a vía.