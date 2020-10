En marcha a renovada estación depuradora do lugar de Portoquintáns

Coristanco. A Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, vén de rematar as obras de mellora e posta en marcha da depuradora de Portoquintáns, no Concello de Coristanco.

Unha instalación que foi construída no marco do contrato de colectores xerais da depuradora de Vilaverde, sendo entregada ao municipio coruñés en 2017. Non obstante, segundo sinalan dende a Xunta, “o anterior goberno municipal non cumpriu a súa obriga de poñer en marcha a depuradora, o que obrigou a realizar agora esta nova actuación de mantemento e mellora para poder activar o seu funcionamento”.

Coas obras contratadas por Augas de Galicia, actuouse na mellora da impulsión de cabeceira con bombas que dispoñen de funcionalidades preprogramadas para adaptarse automáticamente ao entorno cambiante das augas residuais. Instalaron, ademais, dúas novas bombas, e adaptáronse as instalacións aos novos equipos. Posteriormente, procederon á posta en marcha da estación.

Unhas actuacións que contaron cun investimento de 43.000 €. A instalación foi deseñada para depurar as augas xeradas por unha poboación de 600 habitantes. M. R. L.