Encontros, documentais e obradoiros en Bergantiños

A Costa da Morte tínguese de cor morada para conmemorar o Día Internacional da Muller e reivindicar a igualdade plena. Entre os numerosos actos programados, en Malpica de Bergantiños, organizaron uns encontros con María Varela Bardanca, recoñecida como a mellor xogadora de fútbol sala da nosa terra e actual adestradora do Viaxes Amarelle feminino e animadora deportiva do Concello malpicán.

Baixo o lema Xuntas Gañamos, Malpica a prol da igualdade, María manterá encontros con escolares dos centros educativos municipais de 11.00 a 12.00 horas, e coa veciñanza en xeral de 12.00 a 13.00 horas no Centro Cívico de Malpica.

Falará do papel e a presenza da muller no deporte, pero tamén contará vivenzas propias, como cambiaron as cousas e o que aínda queda por facer para que no eido deportivo, como na vida, as diferenzas veñan dadas polas capacidades e os méritos e non polo sexo. Ela traballa día a día por un futuro en igualdade, e quere que isto tamén se vexa reflexado no deporte feminino.

⚽ Pola súa banda, no Concello da Laracha, todos os grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE e BNG) asinaron unha declaración institucional no que reafirman o seu compromio para procurar unha sociedade “na que impere o modelo educativo enfocado á ruptura dos estereotipos de xénero así como valores como o respecto á igualdade e á diversidade. É o momento de sumar esforzos e seguir traballando conxuntamente para conseguir que a igualdade sexa unha realidade instaurada nos 365 días do ano”.

Asemade, este martes, a partir das 18.30 horas, presentarase no centro sociocultural de Santa Margarida de Montemaior o vídeo-documental Mulleres que (R)evolucionan A Laracha, producido polo Concello e no que mulleres representativas de diversos sectores profesionais, artísticos e sociais (emprendedoras, escritoras, músicas, deportistas, mulleres rurais, traballadoras en profesións masculinizadas....) expoñen a súa historia para que sirva de inspiración á cidadanía larachesa.

REFLEXIÓN. Trala proxección comezará o monólogo Marcho que teño presa, unha divertida sesión de contos, pero tamén un momento para a reflexión sobre os roles establecidos, a igualdade e a perspectiva de xénero a cargo da actriz Bea Campos.

En Carballo, conmemoran o 8-M con diversas actividades, que comenzará ás 18.00 horas na Praza do Concello (se chove, no Mercado municipal) cuns obradoiros para a cativada baixo o lema Coñecemos as nosas precursoras. Paralelamente desenvolverase un obradoiro de símbolos, con globos cen por cen biodegradables que decorarán e cos que construirán entre todos os participantes un símbolo feminino xigante. Despois, ás 20.30 horas, Manuel Rey Pan e Elena Vázquez Cendón presentarán o libro Pioneiras da ciencia en Galicia. A cita é na Biblioteca Rego da Balsa.

Os actos promovidos polo Concello carballés terán continuidade o vindeiro día 11 de marzo cunha xornada para profesionais co xuíz José Antonio Vázquez Taín, baixo o título A xustiza dende a perspectiva de xénero. Terá lugar no Fórum Carballo e dará comezo ás 10.00 horas.