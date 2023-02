Entroido bravo na capital de Bergantiños e con 8.000 euros para premios

Carballo. O Concello Carballo anuncia un Entroido salvaxe e métese de cheo nas celebracións máis divertidas e satíricas para sacarlles punta a algúns dos acontecementos vividos nos últimos meses, dende a polémica tala dun chorón no adro da capela da Milagrosa ata o paseo viral dun xabaril pola céntrica Praza de Galicia.

Foi tanta a súa repercusión que, grazas á creatividade de Gende Estudio, o porco bravo converteuse no protagonista do cartel presentado este mércores polo alcalde, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Cultura, Marcos Trigo, no mesmo lugar no que a cámara captou a carreira urbana do bravo xabaril.

A presentación do cartel coincidiu ademais coa apertura do prazo de inscrición para participar no Desfile e concurso de disfraces, comparsas e carrozas, que volverá o domingo 19, despois de dous anos de ausencia, con máis ganas e máis premios: 8.000 euros.

Como é habitual, o programa de Entroido inclúe non só as propostas da área de Cultura senón tamén as que levará a cabo o movemento asociativo en distintos puntos do concello, como é o caso da Festa re-nacemento do chorón no barrio da Milagrosa, a Festa de Entroido co dúo Élite en Sísamo, o Percorrido e Foliada de Entroido en Oza, o Baile de disfraces co trío Jaque e concurso de doces en Verdillo, ou o Festival musical Anos Oitenta co dúo Mar de Caión en Cances.

Do 17 ao 25 de febreiro haberá actividades para os máis pequenos na Biblioteca Rego da Balsa e unha Festa infantil con picadiscos, xogos e animación que se celebrará o luns 20 na Praza do Concello. E ademais haberá animación coas mellores charangas, Enterro da sardiña dinamizado por Teatro Vagalume e a verbena do domingo de Entroido na Praza do Concello amenizada pola orquestra Trébol. REDACCIÓN