Estrea de ‘A lúa, válvula de spray’ este venres no primeiro FIOT Fónico

Carballo. O FIOT en pausa abre hoxe o pano cunha estrea absoluta en Carballo, a da ficción sonora A lúa, válvula de spray. Trátase do primeiro proxecto que forma parte do FIOT Fónico, unha nova liña de programación que procura explorar nas novas linguaxes teatrais e formatos a través das posibilidades que ofrecen as ferramentas tecnolóxicas innovadoras.

A peza é unha dramaturxia da poeta carballesa Rosalía Fernández Rial, que propón un espectáculo itinerante no que oito murais da localidade son o escenario dunha obra que se poderá escoitar nos teléfonos móbiles a través da nova aplicación Carballo a un paso. A obra, dirixida por Quico Cadaval e na que participan Melania Cruz, Santi Romay e María Roja, contará con sete funcións ao longo do FIOT en Pausa ás que se poderá asistir previa reserva de praza vía Whatsapp enviando unha mensaxe ao número 604 008235.

O festival carballés implícase así na experimentación escéncia cunha iniciativa propia, realizada en coprodución co Laboratorio de Investigación en Innovación Social e Cultural Sostible (Lidiss), que conxuga as artes escénicas co espazo urbano, á vez que procura sinerxias con outras iniciativas socioculturais que teñen lugar en Carballo.

Lembrar que o FIOT en pausa é a programación especial que terá lugar entre os días 9 e 18 de outubro e apostará polo apoio e promoción do teatro galego. É unha alternativa ao Outono de Teatro que este ano non poderá celebrar a 29 edición. M. R. L.