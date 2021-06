Evacuado en helicóptero un traballador dunha empresa do polígono de Carballo

Un operario dunha empresa do polígono de Bértoa, en Carballo, resultou ferido de gravidade cando traballaba cunha máquina nunha nave situada na rúa da Madeira. Un particular deu aviso ao 112 que, decontado, pasou aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Ata a lugar desprazouse un helicóptero do 061, que foi quen evacuou ao ferido ata o Hospital Clínico Universitario da Coruña. Ata o lugar tamén acudiron axentes da Garda Civil, Policía Local e efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil.