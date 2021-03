Evaristo Ben sinala que Lois García está “inhabilitado” como alcalde de Ponteceso

Ponteceso. O vicesecretario xeral de Organización e Territorio do PP na Coruña, Evaristo Ben, volve a cargar contra o alcalde socialista en Ponteceso, despois de que o goberno local non fose capaz de sacar adiante un acordo plenario para impedir que os veciños da localidade queden sen os fondos do POS.

“O señor García Carballido non pode seguir como alcalde nin un minuto máis. Os veciños de Ponteceso están a padecer as consecuencias dun bochorno sen precedentes que inhabilita ao rexedor para seguir no seu cargo”, afirma Ben. Lembra que a perda dos fondos provinciais é a “culminación” do que cualifica de “absoluto fracaso” na xestión municipal dun rexedor que perdeu a confianza de todo o grupo socialista co que iniciou a súa etapa de goberno.

“García Carballido poida que teña o respaldo legal que lle deron as urnas no seu día, pero a crise interna e o divorcio que existe no seu grupo, onde quedou en clara minoría, desacredítano para seguir á fronte do Concello de Ponteceso”, di Ben.

Por iso pide ao secretario provincial do PSOE, Valentín González, que tome cartas no asunto “e faga dimitir a un rexedor que provocou que os veciños de Ponteceso sufran as consecuencias dun alcalde que “non dialoga, non negocia, espera ao último día para presentar o POS e trata de chantaxear á oposición sen importarlle o que esa postura provoque no municipio”.

“Estaría ben que González Formoso deixase ao carón as manobras que está a levar a cabo no seu obxectivo de derrocar ao señor Caballero á fronte do PSdeG e se centrase en solucionar os problemas que a súa formación ten repartidos en diferentes puntos da provincia como Ponteceso, Ortigueira ou Muxía”, subliña Ben.

Aproveita tamén para xustificar o “enfado” que os veciños de Ponteceso mostraron durante os últimos días ante unha situación “esperpéntica” provocada por un alcalde que presentou un POS no que o 90% da partida económica vai destinada a sufragar gasto corrente. Recorda que o Partido Popular xa demostrou que sabe tender a man e negociar para facilitar a aprobación deste plan en concellos como Ortigueira e Muxía, onde recorda que o PSOE está en minoría dentro do goberno e das súas formacións locais, tamén por crises internas, pero onde o POS recolle proxectos para a realización de obras.

“O que non imos consentir é que, en lugar de sacar adiante actuacións que son necesarias para o municipio, o alcalde dedíquese a dilapidar ese diñeiro sen ningún tipo de control”, defende Ben, quen fai fincapé en que a actual división do goberno local “non só provocou a perda do POS do 2020, senón que, de non acabar con este goberno local, tamén se pon en grave perigo a partida do 2021”.