Expedidos máis de 16.000 DNI e pasaportes o pasado 2022 en Carballo

Carballo. A Unidade de Estranxeiría e Documentación da Policía Nacional en Carballo, que ten a súa sede na planta baixa da Casa do Concello, leva tramitados 68.371 DNI e 12.513 pasaportes dende a súa apertura ao público, o 20 de marzo do 2017. En total, 80.884 documentos.

A esta elevada cifra contribúen en boa medida os datos correspondentes ao 2022, que foi un ano récord con 12.898 carnés de identidade e 3.163 pasaportes. Tras o descenso que se producira no ano 2020 como consecuencia do cese da actividade durante case dous meses, a oficina recuperou no 2021 a súa actividade habitual, cunha media de máis de 1.000 documentos ao mes.

No 2022 tramitáronse 2.122 documentos máis que o ano anterior, e aínda que aumentaron tanto os DNI coma os pasaportes, foron estes últimos os que experimentaron un maior incremento (de 1.219 a 3.163) debido á progresiva desaparición das restricións para viaxar ao estranxeiro.

Máis do 30 % das persoas que utilizan o servizo residen no concello carballés, e máis do 60 % proceden dos municipios da contorna. A de Carballo é a oficina de referencia para toda a Costa da Morte, pero tamén se achegan ata ela veciños e veciñas doutros puntos da provincia e numerosos residentes no estranxeiro, fundamentalmente emigrantes da zona noutros países que aproveitan as súas vacacións en Carballo e na comarca para renovar os seus documentos de identidade.

Quenes precisen utilizar o servizo deben pedir cita previa: ben presencialmente ou telematicamente dende a páxina web www.citapreviadnie.es ou chamando ao teléfono 060. O horario de atención ao público da unidade de Carballo é de 09.00 a 14.30, de luns a venres. Dende o servizo lembran que para a expedición e/ou renovación da documentación é preciso achegar unha fotografía actual, e as persoas que necesiten actualizar o seu enderezo tamén deben presentar un xustificante de empadroamento.