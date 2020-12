Falece un mozo de Carballo nun accidente na recta de Rus

Jesús Rodríguez, de 21 anos, e veciño da parroquia de Entrecruces (Carballo) perdeu a vida na noite do venres, tras saírse da vía o coche que conducía cando circulaba pola estrada DP-1914, que une a capital de Bergantiños con Santiago, na coñecida como recta de Rus.

Os bombeiros de Carballo recibiron o aviso do CIAE112 pasadas as 20.00 horas. Unha vez chegados ao punto atopáronse cun vehículo volcado lateralmente sobre a parte do conductor, cun forte impacto no lateral dereito e no frontal. No interior estaba o conductor e único ocupante do turismo. Aínda que conseguiron excarceralo con vida e puido ser evacuado polos sanitarios a unha ambulancia do 061, “ao pouco tempo xa nos informaron do seu falecemento”, informaron os bombeiros.

Unha vez retirado o vehículo implicado da estrada procederon á limpeza da vía na que se acumulaban restos do vehículo e verquidos de aceites. O coche do falecido bateu primeiro contra un poste de formigón e contra outro vehículo que estaba estacionado no arcén da marxe dereita do sentido da marcha.

Ata o lugar do sinistro desprazáronse, un cabo e dous bombeiros, así como axentes da Garda Civil de Tráfico , Policia Local de Carballo , unha ambulancia 061 , Protección Civil, unha grúa e servizos funerarios.