Falecen dous veciños de Malpica tras caer co coche ao mar

Dous homes, veciños de Malpica, J. P. V. de 48 anos, e A. P. V. de 41, perderon a vida despois de sufrir un accidente co seu vehículo e caer ao mar na zona do peirao da vila. O suceso tivo lugar ás 00:30 horas nas proximidades da lonxa e pese aos esforzos dos equipos de emerxencia desprazados ata o lugar, nada se puido facer por salvarlles a vida.

De acordo coa información facilitada ao 112 Galicia polos efectivos de rescate, todo indica a que se tratou dun descoido, xa que o vehículo circulaba en sentido oposto e rematou somerxido a uns sete metros de profundidade.

Foron as chamadas de diversos particulares as que puxeron en alerta aos xestores do 112. Segundo o relato das testemuñas do accidente, un turismo precipitarase ao mar e cabía a posibilidade de que estivera ocupado. No operativo de rescate participaron profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Carballo, membros do GES de Ponteceso, axentes da Garda Civil e voluntarios de Protección Civil da localidade.

Finalmente, un mergullador do concello efectuou o rescate dos ocupantes do vehículo, pero, desafortunadamente, ambos os dous resultaron falecidos.

Cómpre sinalar que os equipos de emerxencia traballaron para garantir as condicións de seguridade necesarias para efectuar a recuperación do turismo afundido e, posteriormente, realizaron a limpeza e recuperación dos danos causados na zona a causa do accidente.

Desde o 112 Galicia tamén se puxeron os feitos en coñecemento do Servizo de Gardacostas de Galicia e de Salvamento Marítimo.