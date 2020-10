Ferida unha condutora nun choque en Carballo

Unha colisión frontolateral entre dous vehículos saldouse cunha muller ferida. Conducía un Seat Ibiza e, aínda que se atopaba consciente e orientada, foi trasladada nunha ambulancia do 061 a un centro sanitario.

Ata o lugar do accidente desprazáronse os bombeiros de Carballo, que foron alertados cando ían a retirar unha árbore caída sobre a estrada de Vilela a Entrecruces. Colaboraron na evacuación da ferida, retirando os respaldos dos dous asentos dianteiros para que poidera sair pola porta traseira dereita, xa que as do lado esquerdo estaban bloqueadas debido ao impacto.

Unha vez retirados os vehículos da vía, os bombeiros procederon á limpeza dos restos de cristais e líquidos presentes na calzada.