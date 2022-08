Festa galega e un mercado mariñeiro na fin de semana en Malpica

Malpica. A vila mariñeira de Malpica vístese de gala esta fin de semana e convida a veciños e visitantes a desfrutar dun novo Mercado Medieval Mariñeiro e a Festa Galega.

Este xoves, día 18, abrirá as súas portas o mercado medieval, que poderá visitarse de 11.00 a 22.00 horas ao longo da rúa principal de Malpica ata o domingo, día 21. Ademais de postos de venda de artesanía e outros produtos, durante esa fin de semana haberá exhibicións de soplado en vidro, pasarrúas musicais e xogos tradicionais.

Os visitantes poderán desfrutar tamén dunha barca pirata, unha noria medieval e paseos en tren. Piratas e brasas voadoras contribuirán a animar esta viaxe no tempo.

Paralelamente, Malpica será o epicentro da lírica galega, con motivo da festa que se celebrará os días 19 e 20. O venres, a partir das 22.15 horas, comezará a soar a música no porto malpicán co concerto do dúo Caamaño e Ameixeiras. Despois subirán ao escenario Ses, Ialma e The Cerne Revival Band.

E o sábado, ás doce do mediodía comezará un desfile de bandas organizado pola Asociación Cultural Malante. Pola noite, a partir das 22.30 horas actuarán Charanga ACDC, A Mellor da Costa da Morte e Arredores.

Dúas citas lúdicas que están organizadas pola concellería de Turismo de Malpica, que preside Alfredo Cañizo, coa colaboración da Deputación da Coruña e a Asociación Cultural Malante. Todas as actuacións serán de balde e o obxectivo é dinamizar o verán na vila mariñeira. M. L.