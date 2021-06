Flores, cachelas e tamén música para desfrutar do San Xoán en Carballo

BERGANTIÑOS. Non será un San Xoán ao xeito tradicional, pero a Concellaría de Festas de Carballo decidiu organizar actividades de pequeno formato coincidindo coa Semana Grande. Dende o departamento que dirixe Maruxa Suárez considerouse que, dada a boa evolución da pandemia dende o punto de vista sanitario, mesmo referendada coa decisión do Goberno do Estado de levantar a obriga do uso de máscaras en espazos exteriores a partir do sábado 26, Carballo merecía desfrutar dun San Xoán diferente ao do ano 2020. Nese sentido, agardouse ata o último momento para coñecer as posibilidades de programación, sempre co criterio de máxima seguridade fronte á COVID.

Queren que o San Xoán non perda a súa capacidade de dinamización económica a través, fundamentalmente, dos sectores da hostalaría e o comercio. Nesa liña enmárcanse as campañas A festa levámola dentro e Máis de Carballo que o pan, que están en marcha nestes momentos, con moi boa acollida tanto entre o público como entre os 114 establecementos participantes. De feito, na primeira mañá xa se repartiron no Museo de Bergantiños 70 kits compostos por unha bolsa de tea, unha chapa e un imán, que se reservan para os tiquets de compra iguais ou superiores a 30 euros, e varios establecementos esgotaron as postais en menos de 48 horas.

Para seguir apostando pola economía local, este ano optaron por un San Xoán “100% made in Carballo”, dende o traballo creativo das campañas de dinamización comercial ata a oferta musical da que se poderá gozar nos vindeiros días. Así, o martes, 22 de xuño, haberá pregón, aínda que cun formato diferente. Se o tempo o permite, a actividade celebrarase ás 20:30 horas na Praza do Concello, coa participación de Sergio Varela, presidente da comisión de festas; Maruxa Suárez, concelleira de Festas, e Evencio Ferrero, alcalde de Carballo. Como tamén é tradición, a Banda de Música Municipal ofrecerá o seu concerto de San Xoán.

O xoves 24, a partir das 20:00 horas, terán lugar os primeiros concertos da campaña A Festa Levámola Dentro, que terán como escenario as pistas deportivas do Chorís. Nesta primeira sesión participarán os grupos carballeses Chicharrón, Tu futura ex-mujer e Lowcos. Continuarán o venres con Quercus Blues e Elvis Negro. A elección das pistas do Chorís facilitará o control de accesos, dado que se trata dun recinto pechado perimetralmente, e permitirá garantir as medidas de prevención do coronavirus. O público estará sentado en cadeiras numeradas, repartidas en varias zonas-burbulla, e será obrigatorio o uso de máscara.

Ao mesmo tempo, a descentralización das festas permitirá poñer a proba un novo modelo de San Xoán que, de cara aos vindeiros anos, conte con escenarios repartidos polos distintos barrios urbanos. Nese obxectivo tamén se enmarca a colaboración do Concello de Carballo nos concertos que organiza Orballo Cultural para a fin de semana do 26 e o 27 na Milagrosa.

Flores e cachelas

As festas tamén contarán con algúns dos ingredientes máis tradicionais. Despois do éxito que acadou o ano pasado, convocouse a segunda edición do concurso en redes sociais Flores de San Xoán. Para participar, os interesados deberán enviar unha foto da súa porta, ventá ou balcón decorados con flores e plantas tradicionais a comunicacion@carballo.gal. Sortearanse xantares ou ceas para desfrutar na hostalaría local. Non faltarán tampouco as cachelas, que este ano tamén terán que celebrarse con limitacións, xa que haberá que respectar as recomendacións sanitarias de non superar os grupos de 15 persoas ao aire libre, pero tamén as medidas de seguridade co lume.