Primeira feira de oportunidades en Carballo con descontos de ata o 80%

Unha vintena de establecementos participan dende o venres, día 26, e ata este domingo, día 28, na primeira Feira de Oportunidades de Carballo impulsada dende a Deputación da Coruña dentro dun programa de dinamización do comercio local nos concellos da provincia de 10.000 a 50.000 habitantes.

A Mesa Local de Comercio aprobou no seu momento a adhesión do Concello de Carballo a este novo programa, no que contan coa colaboración do Centro Comercial Aberto (CCA) para o seu desenvolvemento.

Deste xeito, todo o protagonismo recae no comercio local. Os establecementos participantes, seleccionados polo propio CCA entre os seus asociados son: Poppy, Zapatillería Isabel, Necos, Zocas, regalosyregalitos.com, Calzados Susa, Mímate, A fragua, Akira, Style, holaMOBI, Miriñaque, La casita de Lu, O barco dos soños, Atelier, Mmmm! Xeados, Ferretería Ángel Arán, Cris Zapatería Infantil. Cada un deles conta coa súa propia carpa, e o resto do espazo está ocupado polos probadores.

A Feira de Oportunidades ten como marco a rúa Jacinto Amigo Lera, e nesta última xornada dominical permanecerá aberta ao público de 10.00 a 14.30 e de 17.00 a 20.00 horas.

Os que se acheguen á feira atoparanse con descontos de ata o 80 %, polo que este evento converteuse nunha excelente oportunidade para todo o público.

Ao acto de inauguración da feira asistiu o deputado provincial de Promoción Económica, Blas García, quen percorreu os diferentes postos de venda, acompañado polo alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; o vicepresidente da Deputación e concelleiro carballés de Promoción Económica, Xosé Regueira; e a xerente do Centro Comercial Aberta, María del Carmen Freire.

SEIS FEIRAS. A Deputación da Coruña realizou un contrato para o desenvolvemento dunha serie de seis feiras entre concellos con poboación entre 10.000 e 50.000 habitantes que conten con asociación de comerciantes e con mesa de comercio propia ou mesa de comercio da Deputación.

O obxectivo, segundo explicou o deputado Blas García, "é fundamentalmente apoiar aos comerciantes e artesáns da provincia e impulsar a dinamización da economía local". A duración das feiras será como máximo de tres días (de venres a domingo). Comezaron en Cambre do 22 ao 24 de xullo e en As Pontes, o 20 e 21 de agosto, e despois de Carballo continuarán en Betanzos, do 2 ao 4 de setembro, en Arteixo, do 9 ao 11, e rematarán en Culleredo, do 16 ao 18 de setembro.

A MILAGROSA. Remata o mes de agosto, pero en Carballo seguen en setembro as propostas lúdicas e festivas. O barrio de A Milagrosa celebrará do 2 ao 4 do vindeiro mes as súas festas, cunha ampla programación.

O venres, día 2, comezarán as celebracións co pregón a cargo de Juan Francisco Pérez Ferreiro (21.00 horas), e despois celebrarase a tradicional procesión das antorchas (22.00 h.). A música porana a orquestra Cinema e a disco móbil Impacto.

O sábado, día 3, festividade de San Ramón, haberá sardiñada popular, Campionato de España de Baixada de Carros de Bolas e unha exhibición de vehículos 4x4. As orquestras Máster e Furia Joven animarán a verbena. O domingo 4, será o día grande na honra da Virxe da Milagrosa, con misas ás 9.00, 12.30 e 19.30 horas. La Bamba animará a verbena, que será a encargada de pecharas festas.