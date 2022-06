Habilitan para uso industrial dúas parcelas no polígono de Carballo

Carballo. A Xunta aprobou a modificación puntual do proxecto sectorial do polígono de Bértoa, en Carballo, co fin de poñer á disposición das empresas interesadas 22.500 metros cadrados novos de solo de uso industrial dentro do parque. Con este cambio, esta área empresarial gañará dúas parcelas para acoller iniciativas industriais que ata o de agora estaban reservadas a usos terciarios (comercial, de oficinas ou hoteleiro) pero que non rexistraban demanda neste sentido, motivo polo que se decidiu permitir un cambio de usos.

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) poderá convocar neste mes un concurso específico para sacar á venda ambas parcelas, de 9.384 e 13.214 metros cadrados cada unha, “respondendo así ao interese amosado polo tecido empresarial das comarcas de Bergantiños e Costa da Morte por contar con máis superficie apta para acoller novas iniciativas e proxectos neste municipio”, afirman.

A modificación puntual é unha das medidas impulsadas polo Goberno galego co obxectivo de atender a demanda de superficie empresarial en Carballo e na súa contorna. Así, a Xunta traballa na ampliación do polígono de Bértoa, incluída no Plan sectorial de ordenación de áreas empresarias de Galicia (PSOAEG), que permitirá sumar ao actual parque 554.007 metros cadrados.

O IGVS acaba de adxudicar esta mesma semana por un importe de 62.436 euros o contrato para a redacción do proxecto de interese autonómico (PIA) que permitirá continuar co desenvolvemento do polígono carballés.

Tres parcelas dispoñibles

O parque de Bértoa, promovido no seu día pola Xunta e cuxas obras de urbanización remataron no ano 2011, abrangue unha área de 718.482 metros cadrados e conta actualmente con 3 parcelas aínda dispoñibles para adxudicar, que suman entre todas unha superficie de 12.485 metros cadrados. Os prezos de venda destes terreos oscilan entre os 35,99 e os 45,97 euros por metro cadrado, descontada xa a bonificación do 50% que aplica neste parque o Goberno galego desde o ano 2015, no marco da súa política de incentivos para mobilizar o solo empresarial que xestiona no conxunto de Galicia a través do IGVS e da empresa pública Xestur.

No caso concreto de Bértoa, a posta en marcha destes incentivos autonómicos permitiron darlle un pulo importante ao ritmo de adxudicación de solo no polígono coruñés. Así, no período 2015-2021 adxudicáronse un total de 336.363 metros cadrados, con bonificacións que suman máis de 12 millóns de euros, mentres que desde a urbanización deste parque e ata o momento en que a Xunta empezou a aplicar descontos do 30% ou do 50% segundo as zonas, vendéronse en Bértoa algo máis de 61.000 metros cadrados.

Así mesmo, no marco do concurso de solo empresarial convocado por Xestur en febreiro deste ano, adxudicouse 1 das 4 parcelas que se ofertaban no polígono carballés —todas as que quedaban dispoñibles—, cunha superficie de 1.972 metros cadrados e unha bonificación de máis de 68.000 euros.