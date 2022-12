Habilitan unha oficina virtual tributaria para os laracheses

A Laracha. O Concello vén de poñer en funcionamento na sede electrónica municipal a Oficina Virtual Tributaria cos obxectivos de prestar aos laracheses servizos de forma máis eficaz e continuar impulsando a administración sen papel que axiliza e simplifica os procedementos e as relacións entre os cidadáns e profesionais co Consistorio nos trámites de pagamento de taxas e impostos.

Foi deseñada para que o contribuínte localice a información do seu interese dun xeito áxil e intuitivo, o que favorece o entendemento do trámite que desexa levar a cabo e minimiza o risco de erros na súa xestión. Todos os procedementos dispoñibles de autoliquidación das taxas e impostos poden ser completados ao cento por cento en liña a través da pasarela de pago, pero tamén se ofrecerá a posibilidade de obter o documento co código de pagamento para aboar posteriormente nunha entidade bancaria.

O catálogo dixital contempla un total de dezaoito trámites, entre os que se atopan os relacionados coas acometidas ás redes de saneamento e abastecemento, expedición de documentos administrativos (dereitos de exame, certificación catastral, contratos administraticos, etc), vaos, terrazas dos locais de hostalería, postos de venda no campo da feira de Paiosaco, licenzas de apertura de establecementos, licenzas urbanísticas e recollida de lixo. Tamén se permite o abono das actividades culturais e deportivas, así como da taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais (pavillóns e pistas de pádel), aínda que nestes casos requírese formalizar previamente no Concello a correspondente inscrición ou reserva.

Así mesmo, tamén poden realizarse simulacións sobre importe do imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO) en relación ao custo do proxecto a executar. Pódese acceder directamente á Oficina Virtual Tributaria na web ovtlaracha.dacoruna.gal ou ben a través da sede electrónica sede.alaracha.gal, que tamén conta cun banner nunha zona destacada da portada da web municipal www.alaracha.gal.