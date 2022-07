Imputado por prevaricación o mandatario de Ponteceso

Ponteceso. O Xulgado de Carballo vén de admitir a trámite a querela presentada en 2019 contra o alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García, por un suposto delito de prevaricación relacionado co decreto do 8 de febreiro de 2019 da Alcaldía, que otorgou licenza á firma EDP Renovables España SLU para desmantelar o parque eólico de Corme, sen contar cas autorizacións sectoriais, previas e preceptivas.

Ademais, o Xulgado vai enviar a documentación ao Ministerio Fiscal para ampliar a querela ao funcionario Emilio Caínzos, secretario accidental nese tempo, que pode ser imputado polo mesmo motivo que Xosé Lois García.

“Os veciños e propietarios dos montes viñan denunciando isto dende 2019. Dende a oposición levamos tempo facendo preguntas nos plenos sobre unha serie de actuacións que non eran normais”, afirmou o edil non adscrito, Daniel García, quen pediu a dimisión do rexedor. “Non queremos corruptos á fronte do noso Concello”, dixo. c. g.