Inclúen o pago das facturas a proveedores de Ponteceso no Plan Único

Ponteceso. O goberno (PSOE) de Ponteceso presentará este xoves ao pleno da Corporación unha proposta de Plan Único baseada na necesidade de transferir cartos aos autónomos e atender as necesidades das asociacións deportivas e culturais do municipio.

Con tal fin realizaron unha rolda de reunións e visitas aos locais das asociacións, así como aos campos do Pinguel e o Cairo, para coñecer as melloras que propoñen. Moitas delas figuran como proxectos neste plan e “outras faranse coa partida de fondos propios municipais se se aproban os 249.000 euros para gasto corrente, e outras con subvencións da Xunta de Galicia, da Deputación e do Estado”, afirman.

Unha das prioridades do goberno e pagar os 254.511 € de facturas pendentes de proveedores. Doutra banda, para financiamento do gasto corrente reservan 249.466 euros e uns 300.000 do orzamento anual ao financiamento dos servizos básicos. “Sen esta partida, o Concello non pode participar en subvencións da Xunta ou do Estado. Tampouco pode financiar os gastos correntes, prexudicando os servizos públicos”, sinalan dende o goberno.

No capítulo de investimentos contemplan a mellora da vía do Couto en dirección Cerezo, por 47.339 euros, solicitada pola Asociación Cultural Monte Branco. Trátase de mellorar o tramo de estrada que queda entre o viario da Xunta, onde se van facer as sendas, e o cruce que vai a Cerezo e á Casa do Concello. Aproveitarán o ancho para mellorar o acceso peonil.

Ademais, o executivo que preside Lois García, pretende reducir a débeda a cero euros. “A pesar de que Ponteceso ten un crédito de 1 millón de euros da época da maioría absoluta do PP, non se pode financiar con cargo a esta partida provincial”, afirma.

Tamén se desenvolverán dous plans complementarios. Dunha banda, un proxecto de mellora do viario de Nemeño a Niñóns polos Ánxeles (310.110 euros). O proxecto inclúe, en primeiro lugar, os viarios de Niñóns a Nemeño polos Ánxeles, con dous ramais, as Herencias e a praza da Igrexa de Nemeño, por 92.516 euros. Esta mellora foi solicitada pola Asociación A Xolda de Cores Nemeño. Tamén abrangue a mellora da seguridade vial de Currás ao Xuncal pequeno, coa instalación de viondas quitamedos e o pintado integral da vía, máis a prohibición de acceso ás dunas en coche, medidas solicitadas pola Asociación Cultural Monte Branco. Todo isto ascenderá a 8.119 euros.

Ademais, mellorarase o acceso á pista do Toural en Corme Aldea (29.922 euros), a estrada da Pedra da Serpe a San Hadrián de Corme Aldea (54.851 euros) e o camiño de acceso a Froxán de Corme Aldea (30.777 euros). Estas tres melloras foron solicitadas pola Asociación San Hadrián de Corme Aldea.

Por parte das peticións da Asociación A Xolda de Cores Nemeño mellorarase a pista dende o cruce de Miraflores á marquesiña da Campara (12.166 euros), a pista dos Torrados a Santa Cruz (50.051 euros) e o camiño da Campara ao Castro (28.496 euros). Tamén se inclúe neste primeiro proxecto a xestión de residuos de todas as obras, que ascenderá a un total de 3.213 euros.

O segundo proxecto complementario consistirá na mellora do acceso ao núcleo de Balarés e unha senda peonil ao novo aparcamento da Deputación, por 69.000 euros, solicitada pola Asociación Cultural Monte Branco.

O gasto social irá directo a financiar a dependencia e o Plan de Emprego Social e a parte da Deputación irá destinada á financiación do importe que paga o Concello pola dependencia, con 51.191 euros. O resto do plan irá destinado a estender a todo o 2021 o Plan de Emprego Social, polo que foron contratados 16 operarios e operarias de servizos básicos que estaban en risco de exclusión social. A esta medida destínanse 100.000 euros.

O Goberno convocou dúas comisións informativas, pero APIN, PP e os cinco concelleiros expulsados do PSOE non chegaron a un compromiso para aprobar o plan “como fixeron outros grupos da oposición en toda a provincia”, afirman.