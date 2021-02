Incorporan un ajedrez hindú y marionetas asiáticas al Melga

La Fundación Ricardo Pérez y Verdes sigue ampliando su patrimonio lúdico con nuevas piezas de colección para el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), situado en Ponteceso. En las vitrinas dedicadas a los pueblos antiguos de Asia ya pueden contemplarse un ajedrez hindú y varias marionetas del mundo asiático.

En su búsqueda permanente de material para engrandecer, si cabe, las vitrinas expositivas del Melga, Ricardo Pérez, su director y mentor, ha decidido aprovechar el enclaustramiento de esta etapa que nos toca vivir para bucear en las redes sociales. Ello le ha permitido localizar y adquirir en un anticuario de Pontevedra lo que el denomina una “joya”. Se trata de un “raro y antiguo ajedrez hindú, de principios del siglo XIX (1918) en madera de ébano y sándalo con incrustaciones de marfil, con todas las figuras talladas a mano y un tablero precioso de taracea”, afirma. Son en total 32 fichas, dieciséis negras y otras tantas blancas. Cuenta con 8 peones, 2 elefantes, 2 visires del Rey, 1 Rey y 1 Consejero o Alferza.

Pérez y Verdes asegura que, según las hipótesis, “se trata de un juego propio del país hindú llamado Chaturanga, del que se insinúa que este parece derivar”. La leyenda tiene varias versiones y fechas: el 3.000 a. C. (antes de Cristo), el siglo III a. C. y el siglo V. Su protagonista parece haber sido un rey hindú llamado Ladava, que había perdido en una batalla a su hijo Ajamir, el cual había fallecido durante la refriega al sacrificarse para que su ejército lograse la victora. El rey, ante tan dura pérdida, cayó en una profunda amargura de la que nada ni nadie conseguía hacerle salir. Un día, un modesto brahmán llamado Latur Sissa consiguió audiencia con el monarca con el objeto de poner fin a su melancolía. Al rey le entusiasmó el juego y éste se convirtió en su pasatiempo favorito. No tuvo rival que le venciese y pudo ir olvidando la pérdida de su hijo.

Por su parte, las marionetas del mundo asiático (China, India, Indonesia) las ha localizado en un anticuario coruñés, y corresponden, según Pérez y Verdes, “al teatro de sombras”. Poseen, añade, “connotaciones mágicas, despertando los sueños, el subconsciente y el espíritu en la representación de epopeyas del pueblo”.

Unas son tradicionales de Indonesia y se denominan Wayang Kulit. Se trata de “figuras planas y decoradas en piel y madera, que proyectan una sombra sobre la pantalla que simboliza el universo. Wayang significa teatro y Kulit sombra o imaginación”, afirma.

Otras se conocen como Wayang golet. En este caso, “nos son de sombras, son muñecos tridimensionales con varillas o cañas y se presentan directamente al público sin telón”, afirma el director del Melga. Todas ellas on también de principios del pasado siglo, en torno a los años 40, aproximadamente.

ENCUENTRO DE RIMUSGO. Además de seguir incrementando sus fondos museísticos, el Melga, a través de su director-fundador, Ricardo Pérez y Verdes, presentó su proyecto museístico en el II Encuentro de la Red Internacional de Museos del Juego (RIMUSGO), en el que se dieron a conocer también el Museo del Juguete Étnico Allel Kuzen de Neuquen Capital (Argentina), de la mano de la profesora y directora fundadora del mismo, Stella Maris Ferrarese, y el Museo del Juego y del Juguete de Madrid, representado por su director-fundador, el doctor Manuel Hernández y su hija Elena. Además, intervinieron representantes del Museo do Brincar de Vagos-Aveiro (Portugal), el Musée Suisse du Jeu de La Tour de Peliz (Suiza) y el Museo das Marionetas de Porto.