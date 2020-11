Increméntanse os controis da Policía Local da Laracha durante as fins de semana

A Laracha. A Policía Local da Laracha realiza diariamente un control do cumprimento das medidas de prevención ante a covid-19 establecidas polas autoridades sanitarias. Os efectivos do corpo de seguridade municipal intensifican as actuacións durante as fins de semana, incluíndo a ampliación do horario do servizo ata a media noite dos venres e dos sábados para vixiar o cumprimento do toque de queda a partir das 23:00 horas.

O pasado venres en torno ás 22:00 horas a Policía Local realizou unha intervención na Avenida Manuel Fraga da Laracha, onde estaba reunido un grupo de once mozos -incumprindo a normativa do límite máximo de seis persoas- e, ademais, supostamente consumindo alcohol na vía pública. Os axentes procederon a disolver o grupo e a tramitar a correspondente denuncia.

Ademais, ao longo da fin de semana, desde o venres ata o domingo, a Policía Local denunciou oito persoas procedentes doutros concellos próximos que se atopaban no termo municipal da Laracha incumprindo a normativa do confinamento perimetral.

DELITOS CONTRA A SEGURIDADE VIARIA. Por outra banda, a Policía Local da Laracha tamén abriu dilixencias por tres posibles delitos contra a seguridade viaria detectados o pasado venres.

Dous deles son contra un condutor reincidente que sobre as 14:00 horas foi sorprendido polos axentes conducindo co permiso de circulación retirado e cunha taxa na proba de alcoholemia superior a 0,65 miligramos por litro de aire expirado.

O terceiro sucedeu ás 22:45 horas e tamén se tratou dun condutor que superou a taxa máxima de alcohol permitida.