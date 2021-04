Íntegro acerca ao IES Alfredo Brañas a súa campaña de prevención de lesións medulares

Carballo. Íntegro ofreceu a semana pasada unha xornada de sensibilización ao alumnado de 4º da ESO do IES Alfredo Brañas no marco da campaña de prevención da lesión medular. O fin era informar sobre as causas e consecuencias dos accidentes medulares e concienciar aos máis novos sobre a importancia de evitar situacións de risco en estradas, praias e piscinas, considerados os principais focos de sinistralidade entre a mocidade.

Un grupo de 50 alumnos, divididos en dúas clases, participaron o xoves nas sesións informativas ofrecidas pola educadora social de Íntegro, Tania Bartucca, que tamén estivo acompañada por outros membros da entidade como o presidente, Adolfo López Baña; Sara, alumna en prácticas, e José Manuel, un voluntario do programa que contou o seu caso diante do alumnado e profesorado.

As sesións completáronse coa proxección do vídeo “A ti tamén che pode pasar” e o reparto dunha unidade didáctica, elaborada por Íntegro en colaboración co Concello de Carballo. Ao remate, celebrouse un breve coloquio cos alumnos/as para resolver calquer dúbida.

Desde Íntegro agradeceron a implicación e colaboración da comunidade educativa na difusión desta campaña co dobre obxectivo de crear conciencia entre os máis novos/as e apostar por unha educación en valores, máis responsable e inclusiva. A entidade abre as portas a traballar cos centros educativos que estean interesados na campaña.