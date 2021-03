Íntegro visibiliza as carencias das mulleres con diversidade

A asociación Íntegro, coincidindo co 8-M, quere poñer o foco sobre as mulleres con diversidade funcional que residen no rural e que sofren discriminación e desigualdade de oportunidades por partida tripla, converténdose así nun dos grupos de exclusión social máis vulnerables.

Para loitar contra esta situación, a entidade que preside Adolfo López leva a cabo programas formativos e de asesoramento individualizado coa intención de dotar ás persoas con discapacidade da Costa da Morte dos recursos e ferramentas necesarias para o desenvolvemento dunha vida plena e autónoma.

Unha das liñas de actuación máis efectivas e demandadas é o Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade do Rural (PIMD Rural), promovido por Íntegro e cofinanciado polo FSE, co obxectivo de fomentar a igualdade de oportunidades e reducir a discriminación na que se atopan as mulleres en situación de exclusión.

A raíz da crise social e económica desatada tras a pandemia, a situación laboral, familiar e persoal de moitas mulleres empeorou dando lugar a novas necesidades que, de inmediato, tiveron que ser atendidas desde o noso Punto de Intervención.

Así, neste 2021, están a adaptarse ás novas demandas con accións formativas baseadas na busca de emprego en época de COVID (iniciado o pasado día 1), como superar unha entrevista laboral, realización de trámites online (renovación tarxeta demandante de emprego, certificado dixital, informe de vida laboral, solicitudes de citas administrativas, etc.) e resolución positiva de conflitos cotiás na familia. Así mesmo, continúan levando a cabo obradoiros habituais como a elaboración dun CV e carta de presentación, formación básica en prevención de riscos laborais e un obradoiro de habilidades pre-laborais.

As persoas que estean interesadas en participar nalgunha acción do plan de formación deberán cumprir dous requisitos: ser muller (preferentemente con discapacidade) e residir no rural. Todos os grupos contarán con limitación de aforo e os seus participantes deberán axustarse ao protocolo establecido (uso de mascarilla, lavado de mans e xel hidroalcólico e distancia social). Para inscribirse abonda con enviar un mail a info@integro.es ou chamar ao 981 734 985.

Servizos

Por outra banda, desde o PIMD Rural tamén prestan servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que lles faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social; mediación intercultural e familiar e medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e titoría laboral e profesional.