Investigan un incendio nunha vivenda de Cabana no que resultou ferida unha muller

As forzas da orde tratan de aclarar as circunstancias que rodearon o incendio dunha vivenda situado no lugar de Penedo, na parroquia de Cesullas (Cabana de Bergantiños), no que resultou ferida unha muller.

Os feitos ocorreron pasada a unha madrugada, cando os veciños percibiron un cheiro a combustible e escoitaron os berros dunha persoa pedindo auxilio.

Decontado, chamaron ao 112 Galicia para dar conta da situación e solicitar asistencia de forma urxente. Os xestores do Centro Integrado de Atención as Emerxencias de Galicia informaron aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que enviaron unha dotación ao punto para prestar asistencia á ferida, pois presentaba queimaduras importantes en diferentes partes do corpo.

Ademais, pediuse a colaboración dos membros do GES de Ponteceso e dos Bombeiros de Carballo co fin de facer fronte ao incendio, que se concentraba nas partes altas da casa, concretamente no baixo cuberta. Durante as labores de extinción, segundo informa o 112 Galicia, os equipos de Ponteceso e Carballo puideron confirmar o forte cheiro a combustible que tamén percibiran os veciños.

Os axentes da Garda Civil abriron unha investigación para aclarar as circunstancias nas que se produciu o incendio, e indagar sobre a relación da muller ferida coa propiedade afectada, xa que estaba en vías de volver a ser ocupada polos seus donos.

Segundo sinalan os Bombeiros de Carballo o foco estaba localizado nun dos cuartos do baixo cuberta, afectando tamén á estructura do tellado, que era de madeira. A súa labor centrouse en colaborar cos membros do GES de Ponteceso nos traballos de extinción, enfriamento e ventilación. A vivenda non estaba habitada, xa que se están acometendo obras de reforma. Os danos por fume estendéronse por todo o interior da casa, aínda que os máis graves rexistráronse nun dos cuartos da parte alta e no tellado.