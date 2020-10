Laxe estudará a opción de crear unha aldea modelo

Laxe. O alcalde de Laxe, José Luis Pérez, mantivo unha xuntanza telemática co conselleiro do Medio Rural, José González, quen o invitou a analizar os diferentes núcleos poboacionais para poder crear algunha aldea modelo no citado municipio.

Unha iniciativa que se enmarcaría no convenio de protección das aldeas entre a Xunta, a Fegamp e Seaga.

Ademais, abordaron a posibilidade de realizar execucións subsidiarias con cargo ao convenio en ata 10 hectáreas de superficie e actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal ata un máximo de 10 quilómetros ao ano.