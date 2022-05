O Conservatorio Profesional de Música do Concello de Carballo (CMUS) lembrará ao seu exdirector Juan José Otero Pérez, coñecido no mundo da música como Juan Mallo, que faleceu o 25 de setembro do 2021. Farano cun concerto homenaxe que se celebrará este venres, 27 de maio, ás 19.00 horas, no Pazo da Cultura. Participará toda a comunidade educativa.