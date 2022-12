Liberan a praia de San Miro de Malpica dos residuos microplásticos

MALPICA. Unha ducia de voluntarios participaron na limpeza da praia de San Miro, en Malpica, organizada por LimpOcean. Aínda que parecía que ía ser unha tarefa doada porque estamos en outono e as praias non están moi concorridas, non foi así. No areal non había obxectos de plástico moi grandes, pero aseguran que “tal foi a cantidade de lixo pequeno e microplásticos que nos levou máis tempo do esperado limpar este pequeno paraíso malpicán”.

Ao remate da recollida do lixo, o Concello de Malpica levoulles unha pequena merenda. Esta actividade atópase enmarcada no proxecto #MalpicaSenPlásticos.

Desde a concellaría de Medio Ambiente, que preside Miguel Fernández, agradecen a participación de todos os voluntarios nesta complicada tarefa e recórdanlle aos veciños e veciñas a importancia de manter “o noso entorno limpo e sen plásticos para deixarlle un mundo mellor ás xeracións máis novas”. M. Lavandeira