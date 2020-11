¿Qué le llevó a dejar de lado su etapa profesional como periodista?

Desde un primer momento compaginé esta etapa con la escritura. Considero que todo periodista tiene vocación literaria y yo nunca dejé de escribir narrativa. Recuerdo que la primera obra que terminé “Coma hortensias no verán”, la escribía de noche y por ese motivo la dediqué a mi voluntad. Llegué a tener jornadas de trabajo de veinte horas. Nunha he dejado mi sueño literario y mi necesidad de escribir.

¿Cómo pasó de la narrativa al teatro?

En un primer momento me había decantado más por la narrativa pero mi editora me recomendó probar en teatro porque decía que tenía “una frescura en diálogos y una visión escénica”. Me animé y me puse a ello. Cuando abandoné la actividad profesional, hace ocho años, comencé a ir al estudio de teatro Casahamlet con Manuel Lourenzo y con Santiago Fernández. Poco a poco me fui dando cuenta que la voz en la que yo me encuentro mejor es el teatro, por lo que pasé a escribir únicamente este género. Además, junto a dos compañeros creamos un grupo de teatro llamado Ditirambo Teatro Coruña con el que empecé a representar y dirigir mis propias obras.

¿Cómo definiría el teatro?

En unos tiempos como los que estamos viviendo en los que se hace tan mal uso de las palabras y se utilizan tantos eufemismos, el teatro es la palabra justa. En este género es donde se trata de forma más honesta la palabra.

¿Qué siente cada vez que sus obras teatrales se representan delante del público?

Creo que le debo mucho a mi grupo de teatro porque me ayudaron a escribir y a hacer cada vez un mejor contenido. Una cosa es que tú literariamente escribas un texto y otra que lo veas representado en escena. Ahí es cuando te encuentras con los problemas de espacio y tiempo. Lo bonito del teatro es que los textos son vivos, nunca están cerrados y siempre hay la opción de hacer cambios. La verdad es que se siente una gran satisfacción al ver como tus personajes adquieren vida.

En los últimos días sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria literaria como dramaturga con el accésit del VI Certamen de Textos Teatrales Parabasis-Plaza del Arte de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura ¿Qué significado tiene para usted?

Estoy muy agradecida ya que el jurado estaba formado por profesionales del teatro y del mundo literario y escénico. Para mi ha sido un chute de alegría. Puedo decir que ha estado muy disputado y por un único voto no me hice con el premio, pero lo que más importa de esto es dar visibilidad al teatro.

¿Considera que se lee mucho teatro?

Por desgracia no puedo decir que sí. Cuando era más pequeña yo leía teatro y era consciente de que en los colegios se representaban muchas obras. Hoy en día siempre que voy a una librería o biblioteca veo que los libros de teatro están en la última estantería, o casi por los suelos. Se ha perdido la costumbre de leer teatro.

¿Tiene en mente algún nuevo trabajo?

La nueva obra se va a llamar “Nada”. Estoy con el cuarto y último acto. Y llegado este punto te voy a hablar del proceso creativo. Suelo escribir a partir de la nada porque tengo una forma de crear muy intuitiva. En este caso la palabra nada se repetía constantemente en mi mente y entonces decidí hacer algo con este término. Así ha surgido una historia.