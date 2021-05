Lois García pide o apoio da oposición para pagar ós provedores co remanente

A liquidación do orzamento de 2020 do Concello de Ponteceso amosa un resultado positivo de 673.556,92 euros, unha contía coa que, segundo o alcalde, Lois García (PSOE), se poderían pagar as facturas pendentes, e aínda sobrarían 159.543,39 €. Deste xeito, engade, “todos os autónomos e provedores que están sen cobrar, nun par de meses podían ter os cartos nas súas contas bancarias”.

Para iso, sinala, “necesítase a abstención da oposición (PP, APIN e cinco edís non adscritos), ou o seu voto favorable no pleno”. García Carballido reitiera a súa “vontade de chegar a acordos en beneficio dos veciños e das empresas que traballan para o Concello”. Co resto do remanente, engade, “poden propoñerse obras e melloras en distintos lugares”.