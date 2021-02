Lois García solicita apoio veciñal para salvar o Plan Único

O alcalde de Ponteceso, Lois García, non se resigna a que o seu concello sexa o único da provincia que perda os fondos da Deputación da Coruña, logo de que os concelleiros da oposición (PP, Apin e os cinco edís expulsados do PSOE), rexeitasen o xoves a proposta do goberno local socialista (tres concelleiros).

Para evitalo decidiu enviar á Deputación a proposta rexeitada como resolución da alcaldía, consciente de que agora lle chegará un requerimento “pedíndonos un acordo plenario que a apoie”. Así o relata nun vídeo que titulou S.O.S. e que difundíu a través do seu espazo en Facebook.

García Carballido diríxese á veciñanza para pedirlle “por favor, axúdanos para que Ponteceso non quede sen o Plan Único” e perda 750.000 euros máis os 350.000 do Plan Complementario.

Asegura que despois da sesión plenaria do xoves, “cheguei á casa moi decepcionado e empezei a mirar na páxina web da Deputación para ver que se podía facer”. E, antes de que rematase o prazo, recurríu á resolución da alcaldía, á espera de dispor dunha nova oportunidade.

Entende que, en lugar de rexeitar a proposta feita polo seu goberno, “a oposición, que ten maioría, o lóxico sería que trouxeran eles un plan alternativo, aínda que fose escrito a man nun folio e a toda presa”. Se o fixeran, engade, “votábase e enviaríase á Deputación, pero non presentaron nada”. Ponteceso “necesita os cartos do Plan Único”, afirma, e máis “neste ano, no da pandemia e no de maior recesión económica”, polo que apela a que os veciños e veciñas o axuden “a conseguir a aprobación”.

A oposición (PP e Apin) tamén botou man das redes sociais, pero para volver pedir a dimisión de Lois García. Apin, ademais, acúsao de “mentir” e enumera os proxectos alternativos aos do goberno asegurando que o alcalde “non aceptou ningunha das nosas propostas nin convocou a comisión informativa para estudalas”.