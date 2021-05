Máis axudas para a hostalería e o comercio larachés

A Laracha. A Corporación local debaterá o venres a proposta do goberno local para habilitar un suplemento de crédito por un importe total de 128.500 euros para afrontar os gastos derivados dos plans de axudas ao sector comercial. En concreto, 67.500 € destinaríanse ao programa municipal para o fomento do emprego mediante o impulso da actividade económica para paliar os efectos da COVID. Os outros 61.000 euros imputaríanse na partida orzamentaria coa que se complementarán as axudas da Xunta de Galicia ao sector da hostalaría afectado polos peches. O suplemento de crédito financiaríase integramente co remanente líquido de tesourería para gastos xerais. M. L.