Máis de trescentas visitas en quince días á sala 'Non canto por cantar' de Buño

A inauguración, a mediados do mes de maio, da sala Non canto por cantar está a xerar un novo atractivo para o Centro de Artesanía e Tradición (CAT) de Buño. En menos de quince días xa son máis de 300 as persoas que pasaron polo espazo, mentres continúan as visitas de centros escolares e público xeral.

A sala ofrece unha ampla mostra do patrimonio inmaterial da terra malpicá, compilado e documentado por numerosas persoas ao longo de décadas, a partir do coñecemento popular e tradicional de decenas de informantes. Cancións e bailes recollidos na zona, que describen uns ritmos e pasos únicos na tradición galega.

O Centro de Artesanía e Tradición, situado na Camposa (Buño), conta tamén con outras dúas exposicións: As Redeiras e o Mar e Olería. Pode visitarse de luns a venres de 10.00 a 15.00 horas.