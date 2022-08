Malpica comezou unha viaxe no tempo a través do Mercado Medieval Mariñeiro

As rúas de Malpica rememoran tempos pasados a través do popular Mercado Medieval Mariñeiro no que participan trinta e dous postos que ofrecen diferentes produtos artesanais: roupa, xoguetes tradicionais de madeira, fragrancias e doces, pero tamén polbo á feira.

Unha oferta que se complementa con múltiples actividades, como exhibicións de soprado de vidro, unha noria medieval, un barco pirata e xogos tradicionais. Propostas que terán continuidade durante os catro días que permanecerá aberto o mercado, de 11.00 a 22.00 horas.

O concelleiro de Turismo, Alfredo Cañizo, xunto co edil Miguel Fernández, foron dos primeiros en visitar aos disitintos artesáns que decidiron formar parte do evento.

Lembrar que este venres comeza tamén en Malpica a Festa Galega cos concertos de Caamaño & Ameixeiras, Ses, Ialma e The Cerne Revival Band, a partir das 22.15 horas no porto.