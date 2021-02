Malpica demanda máis seguridade na contorno dos centros públicos

O alcalde de Malpica, Walter Pardo, pediulle á conselleira de Infraestruturas e Mobilidade unha serie de melloras para incrementar a seguridade na contorna dos centros públicos da localidade. Foi no transcurso dunha xuntanza telemática coa conselleira, Ethel Vázquez, onde lle transmitiu tamén a necesidade de renovación en materia de infraestruturas e saneamento en varios puntos do municipio.

Así, o rexedor malpicán fixo especial fincapé nos proxectos que se centran nos arredores do CEIP Milladoiro e no colexio de Buño, para solicitar melloras en materia de seguridade viaria. “No 2018 estaba proxectada xa unha rotonda na recta do colexio Milladoiro, e cremos que é unha infraestrutura necesaria porque aínda que a zona está limitada a 50 quilómetros por hora, consideramos prioritario contar con outro elemento que axude a frenar aínda máis a velocidade en favor da seguridade da rapazada”, comentou o rexedor, quen engadiu tamén que “sería bo contar cun paso de peóns iluminado na estrada AC-420 que vai ao centro público de Buño”.

Ademais, comentaron a posibilidade de actuar na senda peonil na marxe esquerda da AC-418 desde o punto quilométrico 9 ata o punto quilométrico 10, así como no tramo que conecta a rotonda de Buño co Polígono Industrial. Estas propostas foron remitidas á Consellería o remate da xuntanza, e o alcalde aproveitou para “agradecer a disposición de ter atendido as demandas de Malpica nun contexto tan complicado como este”.

Melloras de saneamento

Unha das prioridades na liña de traballo do goberno malpicán é o saneamento para todas as parroquias. “Prioritario sería intervir en Vilanova, no núcleo urbano de Beo”, comenta o alcalde, quen anuncia que contan coas opcións dunha EDAR propia ou unha sala de bombeo para subsanar as deficiencias.

Plantexou tamén a necesidade de mellorar a EDAR de Buño, e conectar a rede entre Vilarnovo e Seixas, que “caería por gravidade e tan só habería que conectar ambas”, sinalou. Anunciou ademais que “a finais de mes entregarannos o Plan Director para coñecer as necesidades que ten a nosa localidade en materia de saneamento, e darémolo a coñecer para así coordinar diferentes axudas e dar o servizo que Malpica se merece”.