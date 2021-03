Malpica habilitará un centro de día na Casa do Oleiro de Buño

A Corporación de Malpica aprobou, por unanimidade, a creación dun centro de día na Casa do Oleiro de Buño por un importe de 272.170 euros, que serán cofinanciados pola Xunta. As instalacións actuais reformaranse para acoller ata unha vintena de persoas usuarias. Esta intervención responde a unha demanda veciñal histórica que permitirá incrementar os servizos de coidado á veciñanza.

Todos os concelleiros respaldaron tamén a adhesión ao Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía, comprometéndose o Concello a reducir as emisións de CO2 no seu termo municipal nun 40%. Os primeiros pasos consistirán na elaboración dun inventario de emisións de referencia de dióxido de carbono que cuantifique as emisións deste gas debidas ao consumo de enerxía no territorio, para posteriormente realizar unha avaliación de riscos e vulnerabilidades climáticas.

Por outra banda, aprobouse un suplemento de crédito para o 2021, cun valor de 295.279,43 euros para pago a proveedores, e tamén unha declaración institucional do Concello de Malpica co obxecto de demandar a eliminación das modificacións do Regulamento de Control Europeo da UE con respecto á frota artesanal.

Moción do PP para instalar ventanas na Escola de Barizo

O Partido Popular de Malpica presentou unha moción solicitando a instalación de ventanas na escola de Barizo, proxecto no que xa estaba a traballar o goberno local logo de oito anos de completa desatención. Os grupos socialista, popular e nacionalista votaron a favor, namentres que o representante do grupo non adscrito, Alfredo Cañizo, rexeitou a proposta.