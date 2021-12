Malpica premia a creatividade dos comerciantes nos seus escaparates

Malpica. A programación de Nadal do Concello de Malpica para este 2021 aínda trae unha sorpresa máis: un concurso de escaparates organizado polas concellarías de Turismo e Promoción Económica.

Os interesados teñen ata o próximo luns, día 27 inclusive, para apuntarse no consistorio. Para a valoración dos escaparates terase en conta o traballo, a estética e, sobre todo, a orixinalidade das creacións.

Haberá seis premios a repartir entre os mellores. Un primeiro de 300 euros, un segundo de 200, e catro terceiros de 100 €. Para máis información pódese chamar ós teléfonos 981 72 03 18 ou 693 400 673. Dende o Concello aseguran que “é unha iniciativa máis para dinamizar a vila e fomentar o comercio local”.

Pola súa banda, o Carteiro Real visitou este luns ós centros de ensino da localidade. O encontro cos máis novos tamén foi organizado polo Concello dentro da programación municipal de Nadal, e o carteiro recolleu as cartas que lle tiñan preparadas os alumnos e alumnas do CEIP Joaquín Rodríguez Otero, a escola infantil da Galiña Azul de Cerqueda, e tamén as unitarias de Mens, Barizo e o CEIP Milladoiro, da capital municipal. M. Lavandeira