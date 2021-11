Marina Marroquí relatará na capital de Bergantiños a súa loita contra a violencia machista

Carballo. A activista Marina Marroquí, unha das voces contra a violencia de xénero máis escoitadas do Estado, estará en Carballo o vindeiro día 30 de novembro para participar nunha xornada de traballo con profesionais de distintos ámbitos e pola tarde nun acto aberto a toda a cidadanía, pero de especial interese para as familias.

Os seus vídeos en Youtube teñen centos de miles de visualizacións e as súas charlas unha capacidade extraordinaria para enganchar ao público. Probablemente porque sabe ben do que fala, xa que foi vítima de violencia de xénero dende os 15 ata os 19 anos. “A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en un descampado, me asfixiaron, me insultaron, me humillaron. Yo siempre digo que basicamente soy el ejemplo a no seguir, porque hice todo lo que no hay que hacer”, afirma. “Lo más duro no es vivir la violencia de género, sino sobrevivir a ella”, añade.

Dende a Concellaría de Igualdade están convencidos de que “a súa experiencia pode ser de gran axuda”, e por iso programaron dúas actividades. Para participar hai que inscribirse previamente.

Marina Marroquí é licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid, educadora social, divulgadora, activista e especialista en violencia de xénero. É presidenta da Asociación Ilicitana contra a Violencia de Xénero (AIVIG). Impartiu talleres de prevención e detección de violencia de xénero a máis de 80.000 adolescentes e ofreceu formación especializada en violencia de xénero a diferentes corpos de seguridade, xurídicos e sanitarios a escala nacional.

Obtivo o premio das Cortes Valencianas a unha das 25 mulleres máis importantes da historia da comunidade, o recoñecemento da Palma de Ouro da cidade de Elxe e o Premio Nacional Ana Titor para a Loita contra a violencia de Xénero (2019), entre outras distincións. Ademais, é autora do libro Eso no es amor, no que expón 30 retos para reflexionar e traballar a favor da igualdade.