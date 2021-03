Melloradas tres vías que dan acceso a parcelas agrarias en varios núcleos de Cabana

Cabana. O Concello de Cabana de Bergantiños está a piques de finalizar os traballos de acondicionamento de tres vías que dan acceso a parcelas agrícolas cun orzamento total de 63.195,88 euros. O proxecto está financiado a través do Plan Marco da Xunta e comprende 2.700 metros de camiños nas parroquias de Riobó, Silvarredonda e Corcoesto.

Concretamente, acondicionouse un treito de 300 metros entre Esmorisa e Barcia (Riobó), 1.600 entre Baneira e A Braña (Silvarredonda) e 800 metros máis entre Baneira e Regoseco (Corcoesto). Aumentouse o ancho das marxes das vías co obxectivo de reducir as zonas de curvas e que os vehículos poidan manobrar con maior facilidade. Tamén se procedeu á renovación do firme con zahorra e á limpeza e apertura de cunetas. Os traballos sobre o pavimento rematarán nas próximas semanas.

O alcalde de Cabana, José Muíño, explicou que “esta intervención está orientada a facilitarlle o día a día ás persoas que viven do agro e que precisan de accesos cómodos e seguros ás súas fincas. Desde o goberno local queremos coidar o máximo posible un dos sector máis vitais da nosa economía”, incidiu. M. L.