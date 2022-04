Melloran a conexión móbil cos novos despregues de 4G e 5G en Ponteceso

A conexión móbil e a cobertura no Concello de Ponteceso mellorará cos novos despregues 4G e 5G, nas bandas de 700 e 800 MHz que a empresa Llega700 instalará os vindeiros días en todo o municipio, segundo informa o alcalde, Lois García.

As operadoras de telefonía móbil Telefónica, Vodafone e Orange anunciaron que durante as vindeiras semanas realizarán en Ponteceso o proceso de implantación dos servizos de telefonía móbil de nova xeración, o que permitirá aos pontecesáns gozar de conexión de alta velocidade cunha mellor cobertura no interior dos edificios e maior extensión xeográfica.