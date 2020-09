Melloras no centro sociocultural de Paiosaco a cargo dos alumnos do obradoiro larachés

A LARACHA. Os alumnos do obradoiro de emprego están a poñer en práctica os coñecementos adquiridos. O grupo da especialidade de pintura industrial traballa no centro sociocultural de Paiosaco, onde realizan unha intervención tanto no exterior como no interior. Nestes días están levando a cabo unha limpeza integral das fachadas exteriores e, a continuación, aplicaránlles fibra reparadora e pintura de caucho impermeabilizante. O mesmo farán no acceso principal. O alcalde, José Manuel López, e a concelleira de Emprego, Rocío Lopez, mantiveron un encontro cos alumnos e o persoal docente. Os alumnos de carpintería están a renovar a pasarela do paseo do Anllóns. M. R.