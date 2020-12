Mercado de Nadal en Malpica e concurso de beléns na Efa Fonteboa

Malpica. O Concello de Malpica pon en marcha este martes, día 15, e ata o 5 de xaneiro o Mercado de Nadal, que este ano estará adaptado á situación do COVID. Emprazarase no mercado municipal “para crear sinerxias e dotar dun novo lugar á artesanía da vila, alomenos durante á época das festas”, afirman.

Os interesados en amosar os seus traballos nese espazo deben contactar co concello chamando ao 981 720011. “Serán unhas festas estranas, pero non por elo deixaremos de facer cousas, sempre con moita seguridade”, sinala o alcalde, Walter Pardo.

Pola súa banda, a Efa Fonteboa, de Coristanco, reúne este martes, ás 13.00 horas, ao xurado do IX Concurso de Beléns que organiza o Centro de Promoción Rural. Estará presidido por Mónica Cabañas, xerente e Carrefour Coristanco, quen contará co apoio do alcalde, Juan Carlos García; o capelán do centro, Manuel de la Barrera; o presidente da AAVV de San Paio, Jesús Martínez, e do director do CRA Coristanco - Santa Comba, Jesús Mosquera.

E na Laracha, a casa da cultura acollerá o domingo, ás 18.00 horas, a representación teatral de Soa, un espectáculo protagonizdo pola actriz Rogelia dos Outeiro, que interpreta a unha muller maltratada física e psicolóxicamente. A entrada é gratuíta ata complentar o aforo. M. l.