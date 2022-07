Mozos laracheses en Venecia e Berlín desfrutando de intercambios culturais

Once mozos laracheses de entre 18 e 30 anos están a participar nun programa de intercambio xuvenil que se desenvolve en Venecia desde o 2 e ata o 9 de xullo, e do que forma parte o Concello da Laracha ao ser convidado pola entidade organizadora, o Polo Tecnico Professionale desa localidade italiana.

O grupo larachés conta tamén con tres monitoras, sendo unha delas a concelleira de Servizos Sociais, Rocío López. Nos primeiros días da estancia puideron coñecer os puntos máis destacados da propia cidade de Venecia, así como as illas de Murano e Burano. Nas próximas xornadas visitarán outras localidades próximas e realizarán actividades de tipo cultural.

Cabe lembrar que, paralelamente, o Concello tamén está a participar noutro programa de similares características que se leva a cabo en Berlín, neste caso entre os días 27 de xuño e 6 de xullo e coa presenza doutros sete mozos laracheses.

A participación do Concello nestas dúas iniciativas é un dos resultados das relacións establecidas entre A Laracha e outros municipios e entidades de diversos países do continente no marco dos programas de irmandamento desenvolvidos a través de Europe for Citizens co financiamento da Unión Europea.

O obxectivo final é contribuír á construción da cidadanía europea facilitando á mocidade oportunidades para coñecer outros países, idiomas e culturas, potenciando a mobilidade xuvenil, tendendo pontes para a cooperación transfonteiriza con outros países e proxectando cara o exterior o Concello da Laracha.