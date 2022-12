Nenos, mozos e familias, protagonistas na Laracha

Na Laracha, o Concello deseñou unha programación cos obxectivos de fomentar o espírito destas datas entre a veciñanza, ofrecer alternativas de ocio con especial atención ao público infantil, xuvenil e familiar para facilitar a conciliación, e tamén apoiar economicamente tanto ao comercio local como ás asociacións culturais e coros parroquiais por medio dos certames de escaparates e de panxoliñas.

A Praza do Concello foi decorada cun poboado que será protagonista dunha das actividades coa presenza de Papá Noel os días 22 e 23 de decembro entre as 17.00 e as 19.30 horas. Na vindeira semana impartirase un obradoiro infantil de cupcakes e galletas de Nadal que se realizará en tres quendas os días 27 (alumnos de infantil), 28 e 29 (alumnos de primaria) en horario de 11.00 a 13.00 horas na Casa da Cultura da Laracha.

Para o público xuvenil (maiores de 12 anos) van dirixidas as actividades de realidade virtual (martes 27 no baixo da biblioteca da Laracha de 17.00 a 20.00 horas) e a saída ao escape room Clue Hunter da Coruña (martes 3 de xaneiro, con saída da Praza do Concello ás 17.30 h e regreso ás 20.30 horas).

Como propostas dirixidas a todos os públicos, en especial ao infantil e familiar, inclúense diversas actividades, todas elas con entrada libre e gratuíta ata completar a capacidade máxima das salas. O día 26 de decembro terá lugar o espectáculo infantil-familiar: O castiñeiro do Apalpador, de Fantoches Baj, no centro sociocomunitario de Caión a partir das 17.30 horas.

 O día 28 será a quenda do espectáculo infantil-familiar: Os fabulosos Cleaners, de Malasombra Producións, na Casa da Cultura da Laracha ás 17.30 horas, e o 29 a cita será coa maxia de David Maestro: A viaxe máxica, no centro sociocultural de Paiosaco, á mesma hora.

 Para rematar o ano, o 30 de decembro haberá teatro infantil-familiar coa función Fazulas e o ladrón de paraugas, de Bandullo Azul, na Casa da Cultura da Laracha a partir do mediodía.

 O novo ano comezará cunha sesión de cine infantil, o 2 de xaneiro. Proxectarase Valentina, na Casa da Cultura da Laracha ás 17.30 horas.

Unha das citas máis esperadas de cada Nadal é a chegada dos Reis Magos. A cabalgata pechará as festas e tamén o programa de actividades do Concello larachés. Do mesmo xeito que nos últimos anos, realizarase un percorrido por todas as parroquias do municipio o 4 e 5 de xaneiro.

O día 5, trala cabalgata, Melchor, Gaspar e Baltasar chegarán ao pavillón do IES Agra de Leborís, onde os nenos e nenas están convidados a agardar polas Súas Maxestades desfrutando dunha gran festa infantil.

Un amplo e variado programa para desfrutar deste periodo vacacional, que tivo como antesala diversas actividades que se desenvolveron nos colexios antes das vacacións. Preto de oitocentos alumnos dos CEIPs Otero Pedrayo, Alfredo Brañas e Caión participaron do espectáculo Carabela, da compañía Galeatro, unha historia de Paula Carballeira cuxa mensaxe é o coidado do medio ambiente.

Asemade, organizáronse concursos de contos e postais, o Certame de Panxoliñas María Angeriz Tuset e un concurso de escaparates que repartirá 1.900 € en premios.