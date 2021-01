Novas medidas de prevención en Carballo ante a escalada de positivos de COVID

A comisión de seguimento da COVID de Carballo, a proposta do goberno municipal, adoptou novas medidas para intentar frear o avanceda da enfermidade. “Estamos nunha situación de máxima emerxencia sanitaria, con risco de colapso do sistema sanitario, e a área sanitaria A Coruña-Cee é a que peor está”, manifestou o alcalde, Evencio Ferrero. No municipio carballés acadaron un novo récord, con 392 casos activos, isto é 160 máis que hai unha semana.

Unha das medidas acordardas afecta á Policía Local, que traballará en grupos burbulla e recuperará o sistema de organización que xa se utilizou durante o estado de alarma, para preservar a saúde dos axentes e garantir o servizo á cidadanía . Deste xeito, haberá dúas quendas diarias de traballo, unha de día e outra de noite, e extremaranse as medidas de control e hixiene tanto nas dependencias coma nos vehículos policiais.

Por outra banda, e dado que non existen indicacións noutro sentido, manteranse feiras e mercados, coas medidas de distanciamento e prevención esixibles, posto que a alimentación é un servizo esencial e a actividade comercial pode realizarse ata as 18.00 horas. Aínda que, por mor dos peches perimetrais, a afluencia tanto de compradores coma de vendedores é moito menor do habitual, a Policía Local reforzará o control para evitar a afluencia de persoas doutros concellos e tamén a formación de grupos de persoas non conviventes.

O Mercado Municipal tamén modificará o seu horario para contribuír a que se produza unha menor mobilidade, como tamén se fixo no mes de marzo, de xeito que abrirá de maneira ininterrompida ata as 15.00 horas.

Seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, o Concello de Carballo procedeu tamén ao peche de instalacións deportivas e culturais, bibliotecas, oficina de turismo, centros sociais... “Dada a elevadísima incidencia do coronavirus no noso concello, e conscientes de que o principal obxectivo debe ser a preservación da saúde e a redución dos contaxios, aos citados equipamentos sumaranse tamén os parques de xogos e as pistas multideporte para intentar reducir aínda máis as posibilidades de contacto e, polo tanto, de propagación da enfermidade”, afirman.

Dende o Concello recoméndase a práctica de actividades ao aire libre en espazos abertos pero sempre de forma individual ou coas persoas da mesma unidade de convivencia, como manda a normativa actual.

Dado que os prazos administrativos non están suspendidos, e a tramitación do plan especial de Arnados (Razo) segue o seu curso, o servizo de atención aos veciños e veciñas afectados manterase nas mesmas condicións que ata agora, con cita previa e atención individualizada.

A comisión de seguimento volverá a reunirse a semana que vén.