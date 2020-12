Novo mobiliario na área recreativa de Gabenlle

A LARACHA. O Concello larachés mellorou os equipamentos da área recreativa de Gabenlle, onde instalou dez mesas con asentos tipo merendeiro, que foron colocadas próximas ao itinerario peonil e a carón do río.

Unha actuación que complementa o proxecto desenvolvido recentemente co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, ao amparo do cal renovaronse e adaptaronse os asesos para persoas con diversidade funcional, e mellorouse a accesibilidade coa creación de novos itinerarios peonís no interior da área recreativa e a cubrición das grellas. Tamén recentemente foron renovados os aparellos do parque biosaudable. Con estas tres actuacións, o Concello quere “aproveitar ao máximo o potencial turístico deste espazo natural e poñer en valor o río Anllóns ao seu paso polo municipio”, segundo sinalan o alcalde, José Manuel López, e o concelleiro de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, quenes supervisaron os traballos feitos. M. L.