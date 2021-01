Novos premios de Nadal no comercio de Carballo

Bergantiños. O pasado luns celebrouse o cuarto dos sorteos da campaña de Nadal promovida polo Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo, que quere así premiar a fidelidade dos seus clientes. Concretamente soretearon cinco chegues de compra, por valor de 50 euros cada un, que os agraciados poderán canxear por compras nos comercios adheridos ao CCA. Os agraciados neste cuarto sorteo foron Manuel Villar Rodríguez, Emilio Teijeiro Recarey, Rosángela Nonas da Paixón, Dolores Pombo Eirís e Jesús Rodríguez Cancela. No sorteo estiveron presentes Shirley Rodríguez Saulliaco, Elena Alcoba García, Juan José Otero Pérez e Emilio Cousillas, premiados da semana anterior, e que actuaron como man incocente. Ademais recibiron os seus premios da man da xerente do CCA, Mª Carmen Freire Areosa, xerente do CCA. Queda pendente de sortear o premio final de 300 euros mensuais durante todo o ano 2021. M. l.