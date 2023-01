O BNG vimiancés critica o uso particular que fai a alcaldesa do boletín local

vimianzo O BNG afirma nun comunicado que “estes días chegou ás casas de toda a veciñanza de Vimianzo un boletín informativo do Concello, para vender os quefaceres da alcaldesa neste último ano. Feitos que mostran unha vez máis a incapacidade para gobernar da señora Rodríguez, que so se dedica a vender propaganda e máis propaganda”. A modo de exemplo, os nacionalistas aseguran que fai propaganda dando a entender que fixo obras que aínda están por facer ou que son doutras administr cións, como a Deputación ou a Xunta. “Tamén dicindo que hai obras licitadas que aínda non sabe se poden quedar desertas, como é o caso da licitación da concesión de uso de terreos públicos, para establecer unha instalación de 4 puntos de recarga de vehículos eléctricos, que sabemos que acaba de quedar deserta”, engaden. Dende o BNG se di que moitas actuacións das que fala son exemplos da mala xestió da rexidora, “xa que as obras que se están executando foron proxectadas, licitadas ou co proceso moi avanzado polo anterior goberno nacionalista, como é o caso da praza de Carantoña, onde pola prensa sabemos que xa se están comprando certas fincas e que a aprobación da súa compra fíxose en maio do ano 2019”, suliñan. arca