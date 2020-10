O Concello de Ponteceso presenta as bases para o primeiro plan de Emprego Social

Ponteceso. O Plan de Emprego Social 2020-2021 do Concello de Ponteceso xa é unha realidade. Este Plan de Emprego supón a creación dunha Bolsa de Emprego e un mínimo de 10 contratos a tempo completo en períodos de 6 meses por un salario de 1.108,33 euros mensuais, na que os beneficiarios rotarán. Todas as persoas interesadas poden pedir cita en Servizos Sociais a través do teléfono 981 714 000.

A concelleira de Servizos Sociais, preocupada pola situación laboral dos parados e paradas de longa duración, especialmente no colectivo de mulleres e mozas menores de 30 anos, decidiu lanzar o primeiro plan de emprego social. “Outras persoas en risco de exclusión social sofren dificultades no acceso ao emprego. Ao contrario, temos observado que ducias de traballadoras e traballadores que pasaron polo Concello de Ponteceso como operarios/as agora están insertados no mercado laboral”, manifestou a concelleira. Dada a situación actual, agravada pola incidencia do covid-19, cómpre acometer distintos traballos de competencia municipal, como limpeza de camiños e vías públicas municipais, e mantemento de edificios públicos, con carácter urxente, para o que non se conta con suficiente persoal municipal que poidan prestar este servizo. Grazas á política de contención do gasto, e a renuncia do alcalde ao soldo municipal, figura crédito suficiente para levar a cabo a contratación de 10 operarios de limpeza e outros labores afíns cada 6 meses. Aos 6 meses, contrataranse os seguintes da lista. Se se conseguen máis fondos, haberá máis contratacións.

As bases reguladoras están publicadas na páxina do Concello: ponteceso.gal.