O conflito político en Ponteceso esténdese a Protección Civil

Lonxe de calmarse as augas políticas en Ponteceso, o conflicto entre o alcalde, Lois García (PSOE) e os cinco edís díscolos do goberno local enquístase e esténdese a outros colectivos, como Protección Civil.

A xunta directiva da agrupación de voluntarios denuncia, a través dun comunicado, que o rexedor está a adoptar decisións “unilaterais e vingativas” contra eles. Aseguran que seguen sen resposta á solicitude que lle fixeron para saber “como proceder á hora de ter que intervir nunha emerxencia ou en operativos programados despois de que nos retirase os vehículos coa escusa de que era por razón de aforro e que estarían dispoñibles na base de Protección Civil”. A este respecto aseguran que teñen constancia de que o vehículo que se utilizaba nas emerxencias “o ten unha persoa no seu domicilio particular”.

Por outra banda, os directivos aseguran que están recibir chamadas de veciños “para que, por favor, se lles axude ante o caso omiso que se lle fai dende o concello”. Aseguran que, entre elas, “nos estremeceron dúas”, a dunha persoa de 90 anos e a dun matrimonio, todos eles afectados polo COVID, que demandaban que lles levasen medicamente e alimentos e que se lles retirase o lixo, aos que, enganden, no concello lles dixeron que “non podían facer nada”.

Din ademais ter constancia de que “o alcalde está a chamar a varios voluntarios para realizar operativos que nada teñen que ver ca grave situación actual”, e que se están “mobilizando voluntarios sen consentimento e algúns estando de baixa médica e sin dispoñer do seguro obrigatorio”. Acusan ademais ao rexedor de telos sometidos a un “boicot, só por motivos persoais”.

Pídenlle que lles facilite os decretos, resolucións ou ordes por escrito dos operativos que se levaron a cabo sen informar á directiva da agrupación, e aseguran que “dada a gravidade da situación daremos traslado da mesma á Xunta de Galicia, así como as autoridades que consideremos oportunas, reservándonos o dereito a emprender accións xudiciais para salvagardar os nosos dereitos e os de todos os veciños do concello”.

Pola súa banda, o alcalde, Lois García, considera “vergoñenta” a utilización de Protección Civil “para facer ataques políticos” e pídelle aos díscolos que “deixen fóra da política aos voluntarios”.

Respecto ás acusacións dos membros da directiva, García Carballido, asegura que “é todo absolutamente falso”. Respecto ao uso dos vehículos de Protección Civil sinala que “agora non están aparcados diante de restaurantes, algo que causaba gran alarma, ata o punto de que nos chamaban diciendo que iso era unha vergoña”.

En canto á atención aos afectados polo COVID, o rexedor di que o Concello, a través de Servizos Sociais e Protección Civil, “está totalmente volcado en axudar a todos os que o precisen, que só teñen que chamar ao 981 714000, e levarémoslle todo o que precisen”. Asegura que “xa non se pode caer máis baixo que utilizar a pandemia para tentar sacar rédito político”. Considera “patético” que “usen aos voluntarios e a xente que está axudando, pois estamos traballando máis ca nunca e imos seguir facéndoo a tope para axudar aos veciños e veciñas”.

Lois García di que “os inimigos son concelleiros” que “como non lles funcionou a estratexia de chantaxear ao alcalde, agora adícanse a bloquear pagos de facturas e o funcionamento do concello, manipulando todo no medio dunha pandemia”.

Pídelles as concelleiros díscolos que “deixen de utilizar a Protección Civil e de usar as actas do PSOE para o beneficio propio”. Ínstaos a dimitir e a "presentar un proxecto político para demostrar o apoio que teñen”, e tamén a “traballar en positivo polo concello”.