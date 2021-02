O polígono de Bértoa acollerá unha empresa de montaxe de casas prefabricadas

A Xunta de Goberno Local de Carballo aprobou a primeira licenza do ano para a construción dunha nave empresarial no polígono de Bértoa. O investimento previsto na edificación, que se destinará á montaxe de casas prefabricadas, supera os 230.000 euros. Tamén acordou solicitar unha subvención á Consellería de Economía, Emprego e Industria para a execución dun proxecto de mellora da seguridade viaria que ten un orzamento de 181.329,37 euros.

Por outra banda, foron aprobadas as bases da convocatoria de axudas de estudos para alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil e do Conservatorio Profesional de Música para o curso 2020-2021, cun orzamento de 66.000 euros. O goberno carballés tamén deu luz verde a un convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Industrias Culturais e o Concello de Carballo para a xestión da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios do primeiro semestre do ano. A proposta inclúe un total de sete espectáculos de teatro e danza.

Asemade, foron aprobados os convenios de colaboración coa Fundación Luis Calvo Sanz e e empresa Interfilm Carballo para o financiamento do XXIII Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís, así como as bases do concurso.