O programa larachés Harmoniza permite a conciliación este Nadal

A Laracha. Desde que comezaron as vacacións nos centros de ensino, o Concello larachés está a facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral aos pais e nais que teñen ao seu cargo nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos.

O Programa Harmoniza: Conciliando na Laracha está en funcionamento durante as festas de Nadal de luns a venres, agás festivos, entre as 7.00 e as 14.00 horas nas instalacións do CEIP Otero Pedrayo. A cada usuario ofrecéuselle a posibilidade de acceder ao servizo ben todos os días ou ben días soltos, horario completo ou reducido e con almorzo opcional. Establecéronse polo tanto varias modalidades para adaptarse ás necesidades de conciliación que presenta cada un deles. Os servizos básicos incluídos para calquera modalidade de inscrición son a acollida, coidado, vixilancia e realización de actividades educativas e lúdicas con profesionais especializados.

Ademais, no marco do Programa Harmoniza, o Concello puxo en marcha recentemente o servizo gratuíto de Canguros dirixido a familias con nenos desde os catro meses e ata os doce anos, que contempla a prestación de coidados básicos e atención na casa, e o acompañamento dos menores fóra. C.G.